L'ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, Fabio Capello ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "Salta il fattore campo, vincerà chi ha i veri leader e chi avrà fatto la preparazione più intelligente. Mi ricordo un vecchio allenatore, Gibì Fabbri, che col Vicenza partiva sempre fortissimo e fino a Natale era imprendibile. Ci attende una volata, uno scudetto all’ultimo chilometro dove contano benzina, coraggio, intuito e colpo di reni".



"La Juve è favorita perché ha più qualità. Però la Lazio è solida e sa di essere forte. A me piace tanto l’Atalanta, testa e gambe giuste. Le motivazioni vengono da sole, i ragazzi sono tutti appassionati e non vedono l’ora di ricominciare. Il problema, semmai, saranno gli infortuni e le condizioni dei reduci da coronavirus. Non sappiamo con esattezza quali conseguenze lasci il Covid 19: dove e come li ha colpiti esattamente?".