Fabio Capello parla a Sky Sport dell'arrivo di Ibrahimovic in Italia, che lui comprò ai tempi della Juve: "Io ho il pallino per lui, per me fa ancora la differenza nel campionato italiano. Poi è uno orgoglioso, non viene per svernare. Starebbe meglio come Los Angeles, a livello di clima... Quando arrivò alla Juve non sapeva calciare, ed io ogni giorno lo chiamavo per esercitarlo. Per me al Milan c'è Leao, per esempio, che dovrebbe fare la stessa cosa".