"La Juve non ha punti deboli, è pronta per la Champions". Così Fabio Capello, intervenuto su La Stampa per parlare della nuova Serie A: "I bianconeri hanno costruito uno squadrone. Icardi? Non serve. L'Inter è una buonissima squadra, bene Barella e Sensi. Ma vedo bene anche il Napoli di Ancelotti".