A margine dell’evento Inside the Sport, organizzato a Coverciano da USSI e Mcl, l’ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni:



“Una squadra è partita bene, con partite non difficilissime ma in cui ha dimostrato di essere squadra. Ho visto della convinzione. Parlo del Napoli, che anche l’anno scorso era stato protagonista. La corsa è ancora lunga, gli scontri diretti saranno fondamentali. Le favorite rimangono Inter e Juventus, sebbene i bianconeri abbiano problemi dati più dalla difesa che dall’addio di Ronaldo: dietro non sono più quelli di prima. Il Milan è frizzante, speriamo che duri per il bene del campionato. Il Napoli ha un centrocampo dinamico e qualitativo, e poi c’è Osimhen, che anche non essendo freddissimo davanti alla porta riesce comunque a concretizzare. Fiorentina-Napoli sarà interessante, i viola hanno perso in casa dopo aver creato tanto nel primo tempo. Contro le grandi non te lo puoi permettere.