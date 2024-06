Capello impressionato da Calafiori: "Che personalità, mi ha ricordato Sergio Ramos"

Voglioso di confermarsi dopo l’ottimo esordio agli Europei contro l’Albania e pronto a convertirsi in uomo mercato, tra il concreto interesse della Juventus e i primi sondaggi effettuati da club stranieri,. Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus ne ha parlato in questi termini: “. Un po’ quello e un po’ l’intraprendenza con la palla nei piedi.”.Capello ha poi spiegato nel dettaglio, sempre per la Gazzetta dello Sport, quali sarebbero le similitudini tra Calafiori e l’ex difensore di Real Madrid e Paris Saint-Germain: “Calafiori, proprio come Ramos, si è trasformato da terzino in centrale. Sergio Ramos, cattivo come lo ricordiamo adesso, lo è diventato nel tempo”. E a proposito del tandem difensivo da proporre giovedì contro la Spagna, Capello si è permesso di dare un suggerimento al ct della Nazionale Luciano Spalletti: “Questione di conoscenza, sincronismi, coordinazione dei movimenti. Tutti aspetti che hanno bisogno di partite - di minutaggio - per essere migliorati e affinati”.