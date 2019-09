Fabio Capello durante Champions League Show su Sky Sport ha commentato così la nuova Inter: "I nerazzurri erano reduci da un'ottima stagione. Si è cercato di rinnovare la squadra, ma mi aspettavo qualcosa in più. Azioni sporadiche, occasioni sporadiche: tutto il resto non si è visto e per l'Inter il segnale è negativo. Conte giustamente si è preso le colpe e dobbiamo aspettare la crescita di questo gruppo. Abbiamo visto tre partite di campionato dell'Inter: ci siamo esaltati per l'esordio contro il Lecce, poi le altre due sono state sul piano che c'è stato stasera in Champions. Unico assolto? Tutte le giocate dei nerazzurri sono state delle invenzioni di Sensi".