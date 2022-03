Fabio Capello parla alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del playoff tra Italia e Maceonia: "La Macedonia un ostacolo serio? Diciamo che la Macedonia è un passaggio obbligato. Dobbiamo vincere, lo sappiamo, e ci riusciremo se avremo la voglia e l’umiltà che abbiamo mostrato in Inghilterra dalla prima partita fino alla finale di Wembley. La grande concentrazione che non ci ha mai abbandonato. Non si può perdere questa partita".