Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Roma e Juventus, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport.



Queste le sue dichiarazioni: "La Juve si è rinforzata per il campionato ma pure per la Champions. I bianconeri, acquistando Cristiano Ronaldo, hanno stimolato le concorrenti: Higuain al Milan è un gran colpo e mi piace molto anche Caldara. Sono molto intrigato anche da Lautaro Martinez dell’Inter, che ha mostrato subito giocate interessanti. Spalletti ha a disposizione un numero di gol importante: i nerazzurri saranno i veri antagonisti della Juve. Al Napoli di Ancelotti va dato tempo. La Roma guarda al futuro e la Lazio si farà rispettare. Il re dei bomber? Ronaldo è il miglior centravanti al mondo in questo momento, punto su di lu".