Fabio Capello parla a Sky della partita persa dall'Inter contro il Real Madrid in Champions: "​Ero molto interessato a questa partita: l'Inter mi piace molto in Italia, dove ha qualità, ma stasera, ad un'altra velocità, è andata in difficoltà. Non sono riusciti a dimostrare la superiorità che hanno in Serie A, e questo deve servirci da lezione: l'esecuzione di ogni movimento e di ogni giocata deve essere più veloce".