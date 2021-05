. L'ex allenatore giallorosso ha dichiarato in delle interviste alla Gazzetta dello Sport e a La Repubblica:che a Roma ha scatenato subito l’entusiasmo. Non ci sono più scusanti. La Roma ha un signor allenatore, un numero uno, un professionista che ha vinto e ha esperienza.Significa che la società vuole un tecnico di primissimo livello, molto determinato e che bada alla sostanza. Come me nel 1999? I tempi sono cambiati. La comunicazione, che a Roma ha un certo peso, è ancora più avvolgente. Quando arrivai io, c’erano le radio a orientare gli umori. Oggi ci sono anche i social. Proteggere la squadra è più complicato.: come fai a non metterti dalla parte di Mourinho? Secondo meMourinho potrà allenare meglio e incidere di più. Può ripetersi quello che è avvenuto all’Inter in questa stagione: fuori dall’Europa, si è dedicata al campionato. Un problema importante cheAlla Roma hanno pensato che la soluzione fosse quella di cambiare medici e fisioterapisti, ma io ritengo che dipenda dalla preparazione, dall’alimentazione e dallo stile di vita dei calciatori".È la città più bella del mondo, ma anche quella in cui nel calcio è estremamente difficile lavorare. Non c’è molta pazienza, contrariamente a quanto si creda in giro. Non si valuta molte volte la ragione di una sconfitta. La chiave di tutto è avere uno staff solido e crearsi un gruppo di giocatori schierato compatto dalla parte dell’allenatore. Un gruppo unito contro tutto e tutti. Io feci così. Poi, ovvio,, è un giocatore fortissimo e io sono un suo grande estimatore. Può essere l'uomo in grado di far fare il salto di qualità alla Roma, ma deve ricordarsi che dipende sempre prima di tutto da lui".