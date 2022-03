Il giorno dopo la clamorosa eliminazione dai Mondiali per mano della Macedonia del Nord Fabio Capello ha espresso il suo punto di vista: “Gravina e Mancini hanno fatto un ottimo lavoro. L'unico appunto che mi sento di fare a questa Nazionale è che dopo l'Europeo non li ho visti giocare con la stessa umiltà e determinazione con cui avevano giocato l'Europeo. Non ho visto l'ardore, che permetteva alla squadra di aiutarsi vicendevolmente. Ci siamo sentiti campioni d'Europa e ci siamo dimenticati di questa caratteristica, che ha portato a questi risultati’’.

Ed ancora: “La squadra non mi piaceva già nel girone di qualificazione, anche se siamo stati eliminati per due rigori sbagliati. Adesso facciamo dei processi e delle analisi, che andavano fatti prima”.

L’ex allenatore di Milan e Roma ha bocciato ampiamente il modello spagnolo, sostenendo che l'ispirazione da seguire è quella proposta dalla Germania: "Io sostengo da molto tempo che noi stiamo copiano il calcio di Guardiola di 15 anni fa. La Macedonia ci è stata superiore a livello fisico come dinamismo, forza e determinazione. Noi dobbiamo copiare il modello tedesco e non quello spagnolo, perchè gli spagnoli hanno una tecnica superiore alla nostra. Questo tipo di calcio, introdotto dagli spagnoli, non riusciremo mai a farlo, perchè lo facciamo sempre al 50%. Dobbiamo ispirarci ai tedeschi come determinazione e gioco in verticale. L'unica che ha fatto ciò è l'Atalanta”.