Intervistato da Sportweek, l'ex allenatore diha parlato del big match di domani fra le due big del nostro calcio soffermandosi anche sul ruolo di Ibrahimovic che lui ha allenato."Gara difficile da decifrare. Entrambe devono vincere. Il Milan deve stare attento: la Juve sta tornando concreta e sta ritrovando il suo spirito. Sarà un avversario scomodo, da studiare con attenzione. Io non accetto quelli che dicono: noi siamo noi e degli altri non ci interessa. È un gravissimo errore di presunzione. Tutte le squadre hanno punti forti e deboli: devi conoscerli per poter colpire"."La Juve stimolò la sua competitività. Senza Calciopoli io e lui saremmo rimasti lì. Oggi è un giocatore-allenatore. Non è l'atleta di prima, ma porta esperienza"."Ibra l'ho scelto io, lo scelsi quando ancora allenavo la Roma. Col pallone faceva ciò che voleva. Appena arrivai alla Juve chiesi a Moggi di prenderlo: rinforzare l'attacco volevo lui e soltanto lui. Non sapeva calciare in porta e staccare di testa: su questi due aspetti Italo Galbiati, il mio assistente tecnico, lavorò molto".- "Ricordo che venne da me Raiola dicendo 'Ibra rompe le mani ai portieri' e io gli dissi che fino a quel momento l'unica cosa che aveva rotto erano i vetri della palestra. Tutti i giorni provava a filarsela, io lo richiamavo e lui tornava ad allenarsi sui tiri. Spesso gli dicevo: "Zlatan, tu giochi per fare il circo, per divertire la gente. Io voglio che fai gol"".