Intervenuto da Trento, dove ha partecipato al Festival dello Sport, l'ex allenatore del Milan, Fabio Capello, racconta un simpatico aneddoto che vede protagonisti Berusconi e Ronaldo.



“Al Real avevamo deciso di vendere Ronaldo e ad un certo punto mi chiama Berlusconi per chiedermi del calciatore brasiliano. Presidente, lasci stare, gli dissi. Anche perché eravamo già d’accordo con una squadra araba. E poi non vuole allenarsi, gli piace divertirsi, partecipa a tante feste e gli piacciono molto le donne. Al che Berlusconi fu molto contento. Chiuse ringraziandomi, il giorno dopo in prima pagina «Ronaldo al Milan». Una delle cose più simpatiche mai accadute nella mia carriera, si vede che lo aveva già preso e voleva solo un parere. Il parere fu per lui positivo e penso ok, fa parte della squadra”.