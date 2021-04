Fabio Capello a Sky Sport ha raccontato un interessante retroscena su Roberto Carlos: "Così grasso come ora non lo prenderei (ride dopo averlo visto, ndr). Solo l'Inter non aveva capito che Roberto Carlos era davvero un gran giocatore. Dicevano che non sapeva marcare. Io appena l'ho visto ho capito che bastava tirare la palla in avanti con lui e la sua corsa".