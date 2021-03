Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, boccia i bianconeri visti fin qui. Queste le sue parole a Sky Sport: "Degli attuali giocatori, quelli che fanno la differenza sono Chiesa e Ronaldo, gli altri non si sono visti fino ad ora. Manca chi gioca in verticale, come Dybala, anche lui carente di velocità. Soprattutto nella partita contro l'FC Porto [sconfitta per 1-2], sembrava che giocassero a rugby, sempre di passaggio. Ronaldo, pur avendo giocato una partita molto brutta, forse la peggiore da quando è arrivato alla Juventus, ha provato a giocare in verticale, ma non c'era nessuno ad accompagnarlo".