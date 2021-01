Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juve e Roma, parla a Sky Sport dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku: "È un giocatore fondamentale, soprattutto in questo momento che l'Inter non va più a pressare in avanti dal 1'. Ora rientrano dietro e si crea giustamente uno spazio che Lukaku usa per tenere palla e far salire la squadra o che riesce a sfruttare in campo aperto, dove non è marcabile per velocità e forza. È generoso, un uomo assist. Inoltre quando gioca uno come Lukaku ti preoccupi molto di raddoppiarlo, quindi hai un uomo in più che deve preoccuparsi di questo giocatore. Si è fatto ben volere, non si è dato delle arie. È un grande giocatore e aiuta, è fantastico".



SUL RIGORE DI SANCHEZ - "Credo sia una scelta dell'allenatore, capisce chi è più abile a calciare e fa una lista. Se ha calciato Sanchez, credo sia stato scelto dall'allenatore: in genere è lui che decide queste cose. Lo score del cileno nei rigori comunque è negativo, magari anche lui dovrebbe dire che non è il caso di batterli".