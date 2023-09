All'inizio di stagione pieno di sorprese in tutte le maggiori leghe europee, tranne la Premier, mancava solo la Liga.secondo in Serie A,primo in Ligue 1,davanti a tutti in Bundesliga, anche se momentaneamente. Oggi, dopo il sonoro 5-3 rifilato al Maiorca di Muriqi allo stadio Montilivi,. Cinque vittorie contro Getafe, Siviglia, Las Palmas, Granada e Maiorca e un pareggio (alla prima con la Real Sociedad, che abbiamo visto mercoledì essere all'altezza dell'Inter). Già, il Girona, proprio la squadra che ha ceduto Tatyalla Lazio e che non ha voluto continuare a puntare su, prestato dal Real Madrid al Frosinone.Il Girona è parte della galassia, che ha come stella ilma che annovera tra i suoi pianeti New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel, Troyes, Palermo, Bahia e appunto Girona. Questa partnership ha permesso di avere in prestito dai campioni d'Inghilterra e d'Europa uno dei giocatori venezuelani più interessanti dai tempi di Arango:, classe 1998, mediano nel 4-1-4-1 del tecnico Michel e capace di segnare 3 reti nelle prime 6 giornate.Ci sono poi alcuni giocatori che faranno esclamare "cavolo, ecco che fine aveva fatto". Il capitano, uruguayano passato anche dallasenza entusiasmare nel 2008-2009, è un vero e proprio idolo da quelle parti e la società, in segno di riconoscenza,Lui aveva una proposta dell'Abha in Arabia Saudita, ma non l'ha ritenuta all'altezza rispetto a quello che poteva ancora vivere in Spagna. Ci ha visto giusto. Poi ci sono, terzino sinistro ex Manchester United e Bayern Monaco, leader per tanti anni della Nazionale olandese, e, portiere che ha sfiorato la Champions League da secondo con il Tottenham e che ha fatto parte del Southampton dei record di Mané, Lallana e Lambert. Adesso è arrivato il momento di essere protagonista come prima scelta e far valere la propria esperienza. Sempre parlando di vecchie conoscenze,, centrocampista deldal 2014 al 2016, è stato riadattato da difensore centrale e partecipa al gioco intrigante dei catalani.Davanti a Gazzaniga e accanto a Lopez, ecco anche, preso in prestito dal Barcellona e libero di esprimersi senza la pressione che lo limitava al Camp Nou. Sulle fasce brillano, detto Savinho, travolgente brasiliano pescato al Troyes, che come abbiamo visto fa parte del City Group, e, nazionale ucraino che giocava nella Dinamo Kiev. Gli ucraini sono due, c'è anche, sostituto di Castellanos e punto (e punta) di riferimento assieme a Stuani. Completano la lista il catalanoe il bascocentrocampisti offensivi,, altro rinforzo nella zona centrale proveniente dal Barcellona e preferito a Reinier in estate, edal Getafe. Il sogno del Girona si affianca a quelli di Lecce, Stoccarda e Nizza.