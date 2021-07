Bocciato dalla Serie A, Patrik Schick ha trovato riscatto prima in Bundesliga con la maglia del Lipsia e poi in Nazionale a Euro 2020, dove con quattro gol ha guidato la sua nazionale verso i quarti di finale. L’attaccante della Repubblica Ceca - si legge in una nota - si sta lanciando all’inseguimento di Cristiano Ronaldo, che con 5 gol è il miglior marcatore della competizione, e nonostante l’eliminazione contro il Belgio è ancora il favorito per il titolo di miglior bomber del torneo. Sul podio anche Romelu Lukaku: 3 reti per la punta dell’Inter, in attesa della sfida contro la miglior difesa, quella italiana. Con tre potenziali partite ancora da giocare per gli inseguitori, Cristiano Ronaldo non può stare tranquillo, ma resta ancora favorito sulla lavagna scommesse di Betaland per il titolo di Capocannoniere a Euro 2020. Il portoghese si gioca a quota 2,25. L’attaccante della Juventus tiferà Italia e contro Lukaku, che finora ha segnato 3 gol ed è bancato a quota 6,00. L’altra minaccia arriva da Schick, particolarmente brillante nelle prime quattro partite dell’Europeo e in cerca di un bottino ancora più ricco: il titolo di re del gol in Europa vale 5,50. A seguire c’è Sterling, che ha tenuto a galla l’Inghilterra con tre gol, per una quota di 8,00 volte la posta, mentre Ciro Immobile per l’Italia (due gol) è proposto a 15.