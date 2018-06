Uno gioca e segna praticamente da solo, l'altro capitalizza la gran mole di gioco creata dalla sua squadra. Due stili per due giocatori diversi, ma con lo stesso risultato. Quattro gol ai Mondiali e la vetta della classifica cannonieri per Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, che con la doppietta di oggi alla Tunisia ha raggiunto CR7 in vetta. All'aggancio in classifica corrisponde puntualmente quello nelle scommesse sul miglior bomber del torneo, dove la quota di Lukaku è letteralmente crollata dopo la splendida performance di oggi: su Sisal Matchpoint era a 9,00 prima della gara, adesso è precipitata a 2,75, identica a quella di CR7. A proposito di stile e individualità, CR7 ristabilisce le distanze da Lukaku nella scommessa sul miglior giocatore del mondiale, dove è superfavorito a 3,00, contro il 16,00 del suo rivale belga.