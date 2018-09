Tre bomber a caccia di Cristiano Ronaldo: Ciro Immobile, Gonzalo Higuain e Mauro Icardi sono gli “eletti” per l’inseguimento allo juventino nelle scommesse Snai sul capocannoniere. La quinta giornata di Serie A ha riportato in primo piano l’attaccante della Lazio, autore di una doppietta, così come l’argentino, a segno contro l’Atalanta. Il centravanti dell’Inter è rimasto a secco, ma rimane agganciato ai “colleghi”, tutti offerti a 7,50. La strada verso CR7 rimane ancora lunga, visto che la terza rete italiana del portoghese ha portato la quota da 2,00 a 1,85. Tra i bomber a sorpresa spicca ancora Piatek, a segno anche contro la Lazio e ora offerto a 10,00. Per Rodrigo de Paul, trascinatore dell’Udinese con 4 reti, l’offerta è a 50,00, alla pari con Lorenzo Insigne che pure ha 4 gol all’attivo come Gregoire Defrel, a secco però contro l’Inter e dato a 33,00.