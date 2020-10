Un gol a testa in Sassuolo-Torino per conquistare la vetta della classifica cannonieri e insidiare il primo posto nelle preferenze dei bookmaker. Andrea Belotti e Francesco Caputo puntano a vincere la classifica dei marcatori e per i trader la sfida ai fuoriclasse di Juventus, Inter e Milan è ancora apertissima: nelle scommesse sul capocannoniere, i due attaccanti che duellano anche per la Nazionale, riporta Agipronews,si giocano a 8,00, dietro Cristiano Ronaldo (favorito a 3,75), Lukaku (4,00) e a un passo da Ibrahimovic, offerto a 7,50. La sopresa però porta il nome di Gaetano Castrovilli. Con la doppietta nella vittoria per 3-2 della Fiorentina contro l’Udinese, ha eguagliato un primato precedentemente fatto registrare da Giuseppe Rossi (tre gol nelle prime cinque giornate di Serie A) e sopreso i bookmaker che lo quotano a 10,00 nella categoria "Altro". Chi invece non ha segreti è Fabio Quagliarella. Passano gli anni, ormai quasi 38, e il capitano blucerchiato è sempre decisivo. Lo sanno bene i bookie che, dopo il gol a Bergamo nell’ultima giornata, lo inseriscono nella classifica dei bomber del campionato offrendolo a 30,00.