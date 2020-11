Il gol contro l’Udinese non è bastato a rimontare lo svantaggio della Lazio, ma il rigore realizzato ieri segna il ritorno in prima fila di Ciro Immobile per il titolo di capocannoniere. Complice la giornata senza Ibrahimovic e Ronaldo in campo, e con Lukaku a secco, il centravanti biancoceleste compie un balzo netto nelle valutazioni dei betting analyst. Sul tabellone la quota su Immobile è scesa a 7,50, in netto calo rispetto al 15,00 di metà mese - complice lo stop per Covid - e soprattutto sul 20,00 della settimana scorsa, quando era tornato al gol ma con le doppiette in contemporanea di CR7, Ibrahimovic e Lukaku. In testa alla lista dei bookmaker, come riporta Agipronews, si conferma proprio il portoghese, a 2,25; dietro di lui Ibra, momentaneamente fuori per infortunio ma in quota a 3,25, mentre Lukaku è terzo a 4 volte la posta.