I bookmaker concedono fiducia incondizionata a Cristiano Ronaldo: l’asso della Juventus, smentendo tutte le previsioni della vigilia, non è andato in rete né alla prima giornata di campionato, contro il Chievo, e nemmeno alla seconda, contro la Lazio. Ma nonostante il digiuno, prolungatissimo per uno come CR7, i quotisti reputano che abbia tutto il tempo per rifarsi: Ronaldo, seppur con zero gol in classifica, resta il favorito sul tabellone scommesse del capocannoniere di Serie A. Su Sisal Matchpoint la sua quota è fissata a 2,25, complice anche il fatto che anche gli altri grossi calibri, fino a qui, non abbiano strafatto. Gonzalo Higuain è pure fermo a zero gol ed è il secondo favorito, a 6,00. A secco anche Mauro Icardi, in crisi come la sua Inter, per cui la proposta è da 7,50, a 7,50 anche la possibilità che a conquistare il titolo di capocannoniere sia Ciro Immobile, (un gol fino a qui, quello all’esordio contro il Napoli). Una rete all’attivo anche per Edin Dzeko, che però può arricchire il suo bottino nel posticipo della Roma contro l’Atalanta: in attesa del match di questa sera, il bomber della Roma è dato a 9 volte la scommessa.