La scena è tutta per Cristiano Ronaldo, a segno con la prima doppietta in Serie A, ma la quarta giornata di campionato ha confermato anche lo strepitoso avvio di stagione di due outsider assoluti. Krzysztof Piatek e Gregoire Defrel guidano la classifica dei cannonieri con 4 reti ciascuno e guadagnano un posto in primo piano anche nei trading office, dove le loro quotazioni nelle scommesse sul capocannoniere hanno rapidamente preso il volo. A spiccare è soprattutto l’attaccante del Genoa: a inizio campionato, Piatek non figurava nemmeno nell’elenco dei quotisti Snai, ed è entrato in lista a 25,00 solo dopo la doppietta al Sassuolo di due settimane fa. La rete decisiva contro il Bologna gli ha fatto ulteriormente guadagnare terreno e stamattina l’offerta si è abbassata a 15,00, subito alle spalle di Edin Dzeko (a 12,00). Il weekend ha consacrato anche la controparte sampdoriana, con Gregoire Defrel autore di due reti nella goleada contro il Frosinone. Pure il francese, come il polacco, non era stato incluso nell’elenco dei quotisti e come il collega si è trovato velocemente uno spazio, sebbene a un più robusto 33,00. Davanti a tutti si conferma Cristiano Ronaldo, favorito a 2 volte la posta; dietro il portoghese resiste Mauro Icardi, ancora a secco ma secondo a 7,50. Terzo posto condiviso per Ciro Immobile e Gonzalo Higuain, tutti e due a una rete e offerti a 10,00.