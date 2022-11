IL TABELLINO

. Giusto così per le tante occasioni create dai rossoneri che nel primo tempo, chiuso sull’1-0 grazie a, colpiscono anche una traversa con Krunic e un palo con Leao. I tre punti, che valgono il sorpasso sull’Atalanta e mantengono i campioni d’Italia a meno 6 dal Napoli capolista, non devono però far dimenticare le troppe sofferenze, culminate con il provvisorio, ma comunque. Prima e dopo la sua prodezza, infatti, Tatarusanu corre troppi rischi, con l’aggravante che di fronte c’era l’unica squadra sempre sconfitta nella precedenti sei gare in trasferta in cui non aveva segnato nemmeno un gol e ne aveva incassati tredici come nessun’altra., da Origi che ha incominciato la partita a De Ketelaere che l’ha conclusa, questo Milan non può fare a meno dei titolarissimi dello scudetto, a cominciare da Giroud che non a caso ha fatto la differenza nel finale. E proprio per questi motivi, pensando alla sua assenza per squalifica, il Milan farà bene a non sottovalutare la prossima sfida a Cremona in cui dovrà fare a meno anche di Hernandez, guarda caso i due marcatori di questo successo.- All’inizio tutti gli occhi dei tifosi rossoneri, e non soltanto di suo papà Paolo,, preferito a Verde come spalla di Nzola in attacco. I primi pericoli per Tatarusanu arrivano però da due difensori.e subito dopo un altro “ex”costringono il sostituto di Maignan a due difficili respinte ravvicinate. Evitato il gol, il Milan capisce che non si può snobbare lo Spezia e dopo un quarto d’ora incomincia a giocare, schiacciando la squadra di Gotti nella propria area di rigore.preferito a Giroud nell’ambito di un robusto turnover in base al quale, rispetto alla formazione iniziale contro il Salisbuirgo, si rivedonoin difesa al posto di Kjaer al fianco di Tomori,al posto di Tonali come secondo centrale al fianco di Bennacer esulla trequarti al posto dello stesso Krunic.- Proprio, che si conferma un prezioso jolly, con l’unica macchia di una inutile entrata fuori tempo da cartellino giallo,. Oltre a lui sfiorano il gol prima, poie infineche esaltano i riflessi del bravissimo Dragowski. Sembrano i segnali di una partita stregata, ma non è così, perchéperché tra lo stupore generale l’arbitroripete testualmente a tutti: “”. Risolto quello, il Milan può festeggiare, anche se non smette di correre rischi.- Come una affascinante sirena,. E così, dopo avere sofferto all’inizio, trema ancora in più di una occasione, confermando i dubbi sulla tenuta della propria difesa, poco protetta dai centrocampisti e dagli stessi attaccanti che non rientrano mai, a cominciare da Leao. Non a casoimpegna nuovamente Tatarusanu di testa e poco dopo. Errori da una parte e sfortuna dall’altra perché allo scadere del primo tempoe quando il pallone torna in campo soltantorespinge sulla linea la conclusione a colpo sicuro di Krunic.- Nell’intervallo Pioli decide di rilanciare, sacrificando Benaccer, già ammonito. Giroud, invece, rimane ancora in panchina ma finalmente Origi prova a non farlo rimpiangere perché la prima conclusione della ripresa è sua, bloccata da Dragowski bravo ad allungarsi sul diagonale del francese. Sembra l’inizio di un’altra partita per lui e per il Milan.: per la storia perché è il primo di un Maldini contro il Milan e per la cronaca perché è il primo quest’anno dello Spezia in trasferta.- Manca più di mezz’ora alla fine e i rossoneri hanno tutto il tempo per tornare in vantaggio.. Tra le proteste rossonere, nessuno quasi si accorge dell’uscita di Maldini, rilevato da Verde. Più evidente, per l’ultimo quarto d’ora abbondante, il triplo cambio di Pioli, che rilancia Rebic, De Ketelaere e Giroud, rispettivamente al posto di Messias, Diaz e Origi.- Il tempo che passa è un alleato dello Spezia che sfrutta gli spazi a disposizione per impegnare Tatarusanu con Verde e così il Milan si innervosisce, vittima della frenesia. Fioccano i cartellini gialli per Giroud, Messias ed Hernandez, che essendo diffidato salterà la trasferta di martedì a Cremona., lasciando il Milan in dieci nei 5’ di recupero e soprattutto saltando anche lui per squalifica la partita contro la Cremonese. Un vero peccato perché tra i tanti volti nuovi dell’estate è ancora lui il miglior acquisto del Milan.Marcatori: 21’ pt Hernandez (Mil), 14’ st D.Maldini (Spe), 43’ st Giroud (Mil)Assist: 21’ pt Bennacer (Mil)MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Bennacer (dal 1’ st Tonali), Krunić; Messias (dal 26’ st Rebic), Díaz,m (dal 26’ st De Ketelaere) Leão (dal 41’ st Thiaw)Origi (dal 26’ st Giroud) A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Tonali, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Rebić. All.: Pioli.SPEZIA (3-5-2): Drągowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Bourabia (dal 24’ st Ellertson), Ekdal, Agudelo (dal 24’ st Hristov), Amian (dal 9’ st Reca) Maldini (dal 24’ st Verde), Nzola. A disp.: Zoet, Zovko; Ferrer, Hristov; Beck, Ellertsson, Nguiamba, Reca, Sala, Sher; Sanca, Strelec, Verde. All.: Gotti.Ammoniti: 40’ pt Bennacer (Mil), 17’ st Messias (Mil), 28’ st Ampadu (Spe), dal 36’ st Ellertson (Spe), 37’ st Hernandez (Mil), 37’ st Nzola (Spe), 37’ st Giroud (Mil), 42’ st Caldara (Spe), 47’ st Tonali (Mil).Espulsi: 45' st Giroud per doppia ammonizione (Mil).