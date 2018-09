Fabio Quagliarella è tornato e ha scelto un gol dei suoi per ribadire al mondo calcistico che non solo non è finito, ma potrà ancora dire tantissimo in questa Serie A. La punta della Sampdoria ha sfoderato un'autentica magia, un colpo di tacco volante su cross dalla destra che ha lasciato di stucco sia Koulibaly che Ospina.



Il Marassi è letteralmente esploso e fra i tifosi blucerchiati presenti alla gara c'era un'ospite d'eccezione. Si tratta di Debora Salvalaggio da tempo compagna dell'attaccante napoletano e che segue spesso Quagliarella allo stadio. La showgirl è alla ricerca di nuovi progetti televisivi e nel frattempo si gode il suo Fabio dopo un'estate da urlo. Ecco alcuni scatti nella nostra gallery.