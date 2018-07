Due anni e due giorni dopo, il risultato è ribaltato. Il 24 luglio 2016, il sogno della Nazionale Under 19 si fermò in finale, contro la Francia di Mbappé che vinse 4-0; oggi il capolavoro è della squadra di Paolo Nicolato. Capone e Kean firmano il 2-0 dell'Italia ai danni della Francia: gli Azzurrini sono in finale dell'Europeo Under 19, in programma domenica 29 luglio, dove affronteranno il Portogallo.



CAPONE E KEAN - Gli Azzurrini di Nicolato la spuntano contro la Francia del ct Diomède. Un super Alessandro Plizzari (portiere scuola Milan) e un po’ di fortuna aiutano l’Italia a raggiungere la finale dell’Europeo. A sbloccare la partita il gol di Christian Capone alla mezz'ora del primo tempo, smarcato da Raoul Bellanova, altro giocatore del vivaio rossonero. La Francia ha cominciato ad accelerare, ma gli Azzurrini hanno mantenuto il vantaggio fino al raddoppio di Moise Kean, il primo 2000 a far gol in Serie A e che ha già portato l’Italia in semifinale da prima del girone grazie al gol con la Norvegia. Un contropiede chiuso in modo magistrale dall’attaccante di proprietà della Juventus, che ha il maggior numero di presenze in Serie A tra i ragazzi scelti dal ct Nicolato.



ORA IL PORTOGALLO IN FINALE - Nonostante la maggiore esperienza dei francesi (su 20 giocatori, 15 hanno già esordito tra i grandi mentre nell’Italia solo 8), l’Italia è riuscita a spuntarla. In finale ci sarà il Portogallo, che ha superato 5-0 l'Ucraina e ha in rosa i due migliori marcatori della competizione: Francisco Trincão (4 gol) e Jota (3). Italia e Portogallo si erano già sfidate ai gironi, quando gli Azzurrini hanno superato gli avversari per 3-2 grazie ai gol di Capone, Scamacca e Frattesi. Adesso in palio c'è la vittoria dell'Europeo Under 19.