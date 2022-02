. E' bastata una partita alla squadra di Tudor per mettersi alle spalle la sconfitta con la Juventus e ripartire nel migliore dei modi,, mai l'Hellas ci era riuscito nella sua storia in un singolo campionato. Segnali di una capacità offensiva straordinaria distribuita sull'intero gruppo, perché per ungià in doppia cifra (12) ce ne sono altri due in arrivo:(9), centrocampista più prolifico della Serie A e secondo in Europa (meglio fa solo Nkunku con 11), e soprattutto il migliordi sempre.- Un gol e un assist contro l'Udinese, la terza partita consecutiva a segno e in generale numeri da urlo per l'attaccante classe '93:(9 gol e 5 assist in 35 presenze)(13 gol e 12 assist in 38 presenze). Il Verona ha scommesso su di lui e Caprari sta rispondendo caricandosi di responsabilità in un'annata che, dopo l'addio di Juric e il passaggio a Tudor, poteva presentare estreme difficoltà e invece vede gli scaligeri in scia al gruppo europeo, con lo contro diretto con la Roma alle porte che può rilanciare ulteriormente le ambizioni., non solo dell'agente del giocatore ma anche di tanti addetti ai lavori che avrebbero visto di buon occhio la chance di valutare il 28enne anche in vista dei prossimi spareggi Mondiali. Vero che le gerarchie del ct azzurro sono abbastanza definite e trovare spazio anche al netto dell'infortunio di Chiesa è complicato, eppure il rendimento avuto finora pone l'ex Samp tra i giocatori meritevoli quanto meno di una valutazione. Tutto passa dal campo, Caprari a suon di gol prova a convincere Mancini a dargli una nuova occasione in Nazionale, dopo averlo già chiamato nel 2018 per gli impegni con Ucraina e Polonia senza mai schierarlo: questa volta però per giocare.