Gianluca Caprari si presenta come nuovo giocatore del Verona, e ripercorre le prime due giornate di campionato: "Ho visto le prime due partite del Verona e la squadra c’è, ha un atteggiamento propositivo e non avrebbe meritato di perdere né contro il Sassuolo né contro l’Inter. Sono convinto che ci siano tutti i presupposti per fare bene quest’anno e per raggiungere l’obiettivo della salvezza".