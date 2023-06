Il portiere dell'Italia Under 21 Elia Caprile, intervistato dai canali ufficiali della FIGC, ha parlato anche del suo futuro: "Vivo tutto molto serenamente, il telefono non ha mai squillato e non mi interessa chiamare il mio procuratore. Quello che posso dire è che a Bari sto benissimo, vedremo che succederà".