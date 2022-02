Intervistato da DAZN, l'attaccante dellaha parlato a tutto tondo della sua carriera e dell'annata in blucerchiato."La birra è sempre la prima cosa che mi chiedono. Poi la maglia, la foto… Ormai è la mia esultanza, si ricordano di me per quello. L’esultanza della boxe? Una promessa per il mio trainer".- "La Samp? Da un giorno all’altro mi sono ritrovato alla Sampdoria, la trattativa si è concretizzata negli ultimi giorni di mercato. Venivo da un mondo diverso, mi sono inserito piano piano in una squadra nuova. Sono venuto qui per i tifosi e la piazza, la Sampdoria rappresenta un palcoscenico importante. Sono contentissimo della mia scelta"."La Nazionale? Penso a dare il massimo in campo, ora voglio ritrovare continuità di prestazioni e gol. Solo così posso pensare alla Nazionale, io guardo al presente"."Il mio obiettivo è arrivare a 15. Voglio trascinare la Sampdoria verso la salvezza, spero di aumentare il mio bottino. Il momento negativo è passato."I rigori? Domenica avrei dovuto batterlo io, poi Candreva mi ha chiesto di poter calciare. Non sono una persona legata a queste cose, ero tranquillo. I prossimi li tirerò io".– “È molto carico, lo si è visto domenica. Lo conosco dalla Nazionale, è sempre stato un giocatore di qualità altissima. Purtroppo ha avuto tanti problemi fisici. È venuto qui con umiltà per rimettersi in gioco e ci sta dando una grossa anno. Deve continuare così”.– “È il difensore più forte che abbia mai incontrato. Quando affronti Giorgio capisci cosa significhi giocare in Serie A. In un modo o nell’altro ti porta via tutto”.– “L’attaccante più forte in Serie A. Vlahovic è un giocatore giovane che sta facendo benissimo ma in lui vedo cattiveria, personalità e voglia di arrivare. Ha tutto per essere il migliore al mondo”.