Non postava una foto su Instagram dal, giorno dei saluti, giorno in cui ha lasciatoper volare a, giorno in cui è tornato in quellaappena vinta col club toscano:scriveva Alfredo. Poi, però, quando si hanno qualità e spirito di sacrificio, ripartono.- Da una storia che finisce a una che inizia, quella con la maglia delle Rondinelle, utilizzando sempre la stessa lingua, universale, comprensibile a tutti:. 7 gol in 7 partite di campionato, 9 se si contano quelli in Coppa Italia (in 9 partite), Alfredocecchino perfetto di una squadra ambiziosa, con la tripletta dell’ultimo turno che ha ribaltato il Padova. E il post che, magicamente, riappare su Instagram: “È stata la mia prima tripletta in serie B e sono orgoglioso di averla raggiunta con questa maglia,ma sono Ancora più contento della vittoria del nostro gruppo...un passo alla volta ragazzi nn si molla un centimetro”. 8 punti nelle ultime 4, zona playoff a un passo.7 gol fino a questo momento, proseguendo sulla scia dello scorso anno, quando chiuse con 23 reti, 4 in meno del suo ‘gemello’, quel Cicciocon il quale la ‘fusione’ Dragon Ball Style era all’ordine del giorno, simbolo di un rapporto fraterno e di un'intesa da subito naturale e vincente. Ecco, per un Donnarumma che ride c’è un Caputo che piange: peggiore in campo nel ko con la Roma, il rigore sbagliato e tante buone occasioni buttate via. L’Empoli ha diviso la coppia del gol, cedendo Donnarumma e puntando su: 5 gol fatti e terzo peggior attacco della Serie A dietro Bologna e Frosinone. Forse dividere i gemelli è stato un errore…