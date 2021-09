Il nuovo attaccante della Sampdoria, Ciccio Caputo ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Arrivo con spirito a mille, ho grande entusiasmo. La Samp ha tifosi fantastici, è un club storico: non vedo l'ora di scendere in campo e di dare tutto per questa maglia. La Liguria l'ho già vissuta qualche anno fa con l'Entella, è una terra bellissima. Sono stato troppo bene ed è stato un motivo in più per tornare. La mia carriera è stata in salita, sono orgoglioso di quello che ho fatto così come ora lo sono di essere in squadra con Quagliarella e magari condividere il reparto con lui: da un campione come Fabio si può solo che imparare".