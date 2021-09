Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è tornato a ripercorrere le ultime, convulse giornate di mercato in casa blucerchiata, vissute alla ricerca di una punta. Il Viperetta ha parlato della questione Petagna, e pure della vicenda Caputo.



"Petagna? E’ una cosa un po’ bizzarra, erano 10 giorni che si parlava di Petagna. I miei hanno parlato con il direttore sportivo Giuntoli, Faggiano ha parlato con lui, hanno fatto tutto quello che dovevano fare" ha detto a Sky Sport. "Abbiamo accettato la prima richiesta, la seconda, quella del calciatore, abbiamo accettato tutto, poi quello che è successo bisognerebbe chiederlo ad Aurelio De Laurentiis. Gli ho mandato anche un messaggio, lui è un uomo molto generoso ma particolare".



La situazione Petagna rischiava di compromettere anche Caputo, secondo il Viperetta: "E’ il Napoli ad aver detto no? Certo, non ho detto no io, io l’ho aspettato fino all’una dell’ultimo giorno di mercato, tanto è vero che abbiamo fatto il giocatore Caputo all’ultimo momento rischiando anche di perderlo, il cosiddetto last minute".