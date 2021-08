E' il colpo a sorpresa dell'ultima giornata di mercato: Francesco 'Ciccio' Caputo passa dal Sassuolo alla Sampdoria, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro. Incassato il no dal Napoli per Petagna, i blucerchiati hanno rimediato puntando sul classe 1987 di Altamura, che lascia il Sassuolo dopo 62 partite e 32 gol. Il Sassuolo punta su Scamacca, Raspadori e sull'eterno Berardi.