per il Milan vittorioso nel derby contro l'Inter: il soggiorno milanese del nuovo numero uno rossoneroè proseguito stamattina con la, dove sono subito ripresi gli allenamenti in vista della trasferta di Salisburgo in Champions League. Il patron, infatti, ha trovato tutta la squadra e la dirigenza al completo.Cardinale: ha ringraziato iper lo, secondo quanto riporta l'ANSA, alle squadre al top a livello mondiale come i New York Yankees e i Dallas Cowboys, con cui Cardinale lavora da oltre vent'anni, e. Questi campioni vogliono sempre vincere, come tutti del resto, ma: qualcosa che, come sostiene lui stesso, ha spinto il presidente rossonero nel corso della sua carriera.Dopo i grandi ringraziamenti, è stato tempo di parlare di, nella consapevolezza del, che ha impressionato il presidente-tifoso per una cultura sempre vincente.