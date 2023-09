Per festeggiare il suo primo anno al timone del Milan, Gerry Cardinale ha rilasciato un’intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera, Le sue parole saranno in edicola domani ma trapelano delle anticipazioni di quanto detto dal presidente rossonero, eccole.



CAMBIAMENTI - "La società negli ultimi mesi ha avuto un cambiamento a livello dirigenziale. Cambiamento non è una brutta parola. Ho voluto un Milan più fisico, più forte, più veloce, più intenso, più europeo e in queste prime partite l’ho visto".