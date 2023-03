Il passaggio ai quarti di finale della Champions da parte del Milan non ha lasciato indifferente Gerry Cardinale, proprietario del club meneghino. E così, al termine della partita, il noto imprenditore si è messo in contatto con Pioli per complimentarsi del traguardo raggiunto. Insieme a ciò Cardinale gli ha manifestato, ancora una volta, profonda stima. Lo stesso Cardinale ha chiesto di estendere i complimenti a tutta la squadra.