Intervistato da Il Mattino l'ex attaccante brasiliano del Napoli, Careca, ha parlato del caso Icardi e della decisione sull'offerta di Aurelio De Laurentiis prendendo una posizione forte contro il bomber argentino dell'Inter.



VADA AL DIAVOLO - "Ma davvero stiamo ancora aspettando la sua risposta? Ma se non vuole venire vada al diavolo. Ma ha capito cosa è il Napoli, cosa è il San Paolo, cosa sono i tifosi azzurri? Ha capito che fare gol con quella maglia non ha valore al mondo? Io penso che se non vuole venire, meglio che non venga. Io fossi nel Napoli non perderei neppure un secondo in più".



MILIK - "Poi il Napoli il numero 9 ce l'ha ed è forte. Milik può arrivare a 30 gol. Lui ha ottimo senso della posizione, conclude bene, si muove con sostanza. Ha tutto ciò che serve per un attaccante di area".