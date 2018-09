Fabio Caressa dice la sua su Gianluigi Donnarumma a Sky Sport: "Io sono dell’idea che il Milan voleva vendere Donnarumma. Se Reina invece è stato preso, sapendo che Gigio sarebbe rimasto, è un colpo di genio. A 18 anni non devi avere la certezza di avere la maglia da titolare, devi lottare e lavorare ogni giorno per conquistarla. Donnarumma va lasciato tranquillo, io non ricordo un portiere così forte a 19 anni. Nemmeno Buffon era così forte a questa età. Tecnicamente sta crescendo, ha bisogno di sentire la fiducia e lottare ogni giorno per il posto da titolare nel Milan e in Nazionale".