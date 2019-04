Così Fabio Caressa a Sky Calcio Club ha parlato dell'arbitro Fabbri in Juve-Milan: “Stanno cercando di non affidarsi sempre agli stessi arbitri. Alcuni sono arrivati e rischi di trovarti con un buco generazionale. Meglio far provare Fabbri in uno Juve-Milan, adesso con la Juve a 20 punti di vantaggio, che l’anno prossimo che magari si gioca qualcosa più importante”.