Tra rinnovi di bonus e correttivi al ribasso delle bollette, ciò che resta di questo Governo ad orologeria sta tentando di fornire un poco di ossigeno vitale ad una società in via di soffocamento.i quali non rinunciano ad approfittarsi della fame di calcio della brava gente. Un appuntamento, questo, che possiede unperché, dal giorno della fondazione bianconera ha sempre rappresentato il momento più alto a livello emotivo tra la società, la Famiglia, la squadra e il suo popolo.e oggi ha ripreso il suo corso tradizionale. Con un distinguo tra passato e presente.Per assistere all’amichevole tra unaancora raffazzonata e la squadra, quindi una gara squisitamente amatoriale,per un posto a bordo campoper una sistemazione nel prato attiguo.in un momento di grave crisi economica pe le famiglie italiane.Ma ciò accadeva quando c’era l’avvocatoequando per vedere da vicinobastavano mille lire.