Si vocifera che per provarci con Carla Howe e impressionarla Dele Alli e Marcus Rashford lasciarono le rispettive fidanzate. Si narra che Mario Balotelli riuscì ad avere una notte di passione insieme a lei alla sorella gemella Rebecca. La certezza è la relazione che ebbe prima con Kyle Walker, poi con Nathaniel Clyne e infine con il figlio di George Best, Calumn.



Poi il cambio di rotta e di genere, passando dal calcio alla musica con le storie d'amore travagliate prima con Wiz Khalifa e poi con il rapper Tyga (tra l'altro ex di Kendall Jenner). Con il primo arrivò addirittura un sex tape, con il secondo il tira e molla è durato più di un anno, ma ora Carla ha deciso di dedicarsi solo a sé stessa.



L'ex coniglietta di Playboy è single, ma non ha smesso di deliziare i propri fan con scatti, anche oltre il limite, che raccolgono migliaia di like. Eccoli nella nostra gallery.