.”, una delle squadre più popolari e amate di tutto il Brasile e di Rio de Janeiro in particolare.“Torneo di Rio-San Paolo” che dal 1950 mette di fronte le migliori squadre dei due principali campionati regionali, quello “Carioca” di Rio de Janeiro e quello “Paulista” della capitale San Paolo.Da anni Castilho soffre di un problema al dito mignolo della mano sinistra che negli ultimi mesi è diventato difficile da gestire.che rimetterebbe probabilmente a posto le cose ma che significa anche un lungo stop di riposo e di rieducazione.C’è un importante titolo in ballo e Castilho non ha certo intenzione di “mollare” in un momento del genere.Chiede ai medici se esiste un’alternativa.Si informa dei tempi di recupero.Sono assai più rapidi dell’operazione consigliata.“Basta che si cicatrizzi la ferita e potrebbe eventualmente tornare in campo”.Ad una notevole prestanza fisica (era 181 centimetri, misura importante ai tempi) era agilissimo ed estremamente coraggioso.con tutte le parti del corpo, di recuperi clamorosi e apparentemente impossibili e di pali e traverse che gli venivano regolarmente in aiuto anche in caso di errori di posizione o negli interventi.Questa “caratteristica” gli fece guadagnare due diversi soprannomi: uno per i tifosi della “Flu” che lo ribattezzarono Sâo Castilho (una specie di “santo”) per gli avversari invece è un più prosaico “leiteria” che più o meno suona come “fortunello”.brasiliana chiamata a vincere finalmente il massimo trofeo del calcio, per di più organizzato sul suolo amico.Castilho con i suoi ventidue anni è il più giovane componente del team ma non per questo nasconde le sue ambizioni di giocare da titolare.facendo (ingiustamente) diventare il capro espiatorio del fallimento brasiliano.Barbosa finisce presto nell’oblio e pur continuando a giocare ad eccellenti livelli nel suo Vasco de Gama nel 1951, dopo il trionfo nella Campionato Carioca, sarà proprio Castilho a prendere il suo posto in Nazionale.disputato in Cile con la presenza di Uruguay, Cile, Perù, Messico e Panama.che con Castilho titolare indiscutibile va in Svizzera per il Campionato del Mondo del 1954 con rinnovate speranze di successo.Speranze che si infrangono contro la “Squadra d’oro” ovvero la mitica Ungheria di Puskas, Koscis e Hidegkuti in cui i brasiliani si imbattono nei quarti di finale.Una partita potenzialmente bella e spettacolare si trasformerà invece in uno sgradevole spettacolo calcistico, falli a ripetizione e ammonizioni ed espulsioni senza soluzione di continuità.anche se nel frattempo sulla scena è arrivato il fenomenale Gylmar dos Santos Neves, conosciuto nel mondo comeCastilho sarà presente in quei Mondiali come lo sarà in quelli successivi del 1962 ma in entrambe le occasioni senza scendere mai in campo., rivincendo con il “Tricolor” il Campionato Carioca sia nel 1959 che nel 1964.Lascerà il club l’anno successivo per una breve parentesi nel Paysandu prima di attaccare i guanti al chiodo a 38 anni di età.ottenendo lusinghieri risultati con l’Esporte Club Vitòria e soprattutto con il Santos di San Paolo che portò al trionfo nel Campionato Paulista nel 1984.Poco dopo quel trionfo inizia però un difficile periodo nella vita di Castilho.Nonostante tutte le illazioni è lo stesso fratello Antonio ad ammettere che nessuno in famiglia sa spiegarsi realmente le ragioni di quel gesto.e per chiunque non conoscesse la sua storia c’è il suo busto all’entrata, con le parole con cui abbiamo iniziato questo articolo che non possono non emozionare chiunque passi da quelle parti.aveva un’altra caratteristica decisamente peculiare per un portiere: era clamorosamente daltonico.Considerava questo un grande vantaggio con i palloni di colore giallo che lui invece vedeva “rossi” dicendo che questo gli favoriva la possibilità di pararli mentre invece ammetteva le grandi difficoltà nelle partite in notturna con i palloni bianchi.Una delle sue caratteristiche principali era la grande abilità sui calci di rigore. Furono decine quelli che riuscì a parare nel corso della sua carriera e solo nel 1952 riuscì a pararne ben sei., squadra nella quale ha militato per diciotto stagioni.Ben 698 presenze nelle quali ha subito 777 reti mantenendo inviolata la propria porta per ben 255 partite che, viste le medie realizzative del periodo è un risultato davvero eccellente.sufficiente per farlo eleggere dai tifosi della squadra di Belém come miglior portiere della storia del Club.In quella stagione infatti il Paysandu vinse il campionato dello Stato, denominato “Paraense” e Castilho fu decisivo con le sue prestazioni.e di Castilho è quello relativo alla “Copa Rio” del 1952.Questo torneo, ribattezzato allora come “Campionato Mondiale di Club”, nato nell’anno precedente, prevedeva la partecipazione di otto squadre da diversi paesi, sudamericani ed europei.Nella prima edizione a trionfare fu il Palmeiras che sconfisse in finale la Juventus di Boniperti e Parola.In questa seconda edizione, che vedeva la partecipazione di Sporting Lisbona, Peñarol, Grasshoppers, Austria Vienna, Corinthians, Libertad e Saarbrücken oltre al Fluminense, la finale fu disputata, in gara di andata e ritorno, proprio tra le due squadre brasiliane.Il Fluminense aveva infatti avuto la meglio nel suo girone del formidabile Peñarol di Schiaffino, Andrade e Ghiggia mentre per il Corinthians, che in porta avevano il giovanissimo Gilmar, l’avversario più ostico si rivelò l’Austria Vienna del grande Ernst Ocwirk.si porterà dietro per il resto della carriera: Sâo Castilho per la “torcida” del Fluminense e “Leiteria” per quelli avversari.