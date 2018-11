Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo è intervenuto a Radio Sportiva e parlato del futuro del collega Giuseppe Marotta: "Ho un grande rapporto di amicizia con lui, è un grande manager e un grande dirigente: so che ha richieste da più squadre, non avrà problemi a trovare collocazione ma sarà lui a scegliere. Spero che un manager come Marotta torni il più velocemente possibile perché tutto il movimento ha bisogno di grandi dirigenti, e come lui non ce ne sono tanti. Politano? Sono felice delle sue prestazioni, siamo contenti per lui e ha fatto un'ottima gara anche in Champions. E' un giocatore di qualità, ma anche un ottimo ragazzo: può dare soddisfazioni ai tifosi dell'Inter. Con noi si è dimostrato un grande professionista, ha dimenticato subito il discorso Napoli giocando altri sei mesi di livello con la nostra maglia, poi è arrivato un altro grande club".