Giovanni Carnevali torna a parlare, tra le altre cose anche di Davide Frattesi e della sua permanenza al Sassuolo nonostante la trattativa con la Roma."Soddisfatti di averlo trattenuto? È stato uno dei giocatori per cui abbiamo avuto richieste, specie dalla Roma all'inizio del mercato, ma poi non si è concretizzato nulla e non volevamo cederlo dopo aver venduto Raspadori e Scamacca", ha detto l'ad neroverde al Festival dello Sport di Trento.