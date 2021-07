L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport al termine della serata nella quale sono state svelate le nuove divise del club emiliano ed è tornato ad esprimersi sul futuro di Manuel Locatelli: "Avremo un nuovo contatto diretto con la Juve, il giocatore vuole andare lì. Noi saremmo ben lieti di accontentarlo, ma devono pagarlo la cifra giusta. L'Arsenal ci ha presentato un'offerta e ora un altro club di Premier League è entrato nella contesa". Poi, con una battuta, Carnevali ha aggiunto: "Forse per la Juve in questo momento è più facile prendere Pjanic che Locatelli... Se arrivassero entrambi, avrebbero uno squadrone".



Su Berardi: "Vogliamo trattenerlo, è il nostro top player. Se arriverà un'offerta, la prenderemo in considerazione e ne parleremo col calciatore, ma non ci priveremo delle nostre stelle ad agosto inoltrato".