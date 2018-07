Così l'amministrato delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a margine dei sorteggi per il calendario della prossima Serie A: “Milan? Fa sempre piacere essere accostato a un grande club come il Milan, ma lavoro in un club come il Sassuolo e con la famiglia Squinzi, fare altri ragionamenti mi viene difficile in questo senso. Boateng? La trattativa è stata velocissima, c’era lo stesso tipo di interesse da entrambe le parti, crediamo sia la persona giusta per noi. Prince è un campione, ci può dare una mano in campo e nello spogliatoio. La Roma non ci ha chiesto Berardi, abbiamo parlato di possibili interessi di altre società, ma abbiamo sempre detto che Berardi sarebbe rimasto con la cessione di Politano: Domenico resterà con noi un’altra stagione”.