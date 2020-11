Magic moment per il Sassuolo. La grande programmazione iniziata ormai otto anni fa con lo sbarco in Serie A e lo strabiliante lavoro di De Zerbi stanno dando rigogliosi frutti, regalando un calcio spumeggiante e risultati. Secondi in classifica a 14 punti, il ds dei neroverdi Carnevali ha avvertito le pretendenti dei propri gioielli. Ecco le parole riporta da La Gazzetta dello Sport: “Locatelli, Berardi e Boga? Li abbiamo tenuti volentieri e valgono sempre di più: solo loro 3 costano almeno 140 milioni”.