C'è una voce sempre consistente nel bilancio di ogni società di calcio, in serie A come all'estero. Quella relativa agli agenti dei calciatori. Ormai l'accordo sui famosi oneri accessori è importante tanto quanto quello tra club, basti pensare alle cifre record all'interno delle operazioni Cristiano Ronaldo (12 milioni), Matthijs de Ligt (10,5 milioni) ed Emre Can (16 milioni). PCon un nuovo capoclassifica: se la passata stagione era il manager di Wojchiech Szczesny a comandare, ora è quello di Aaron Ramsey con 3 milioni.